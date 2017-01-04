Газета «Степная нива»

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Таланты на вес золота
29 ноября в большом зале правительства области состоялся форум работников учреждений культуры, посвященный 85-летию областного Дома народного творчества.
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Служители фемиды начеку
Среди государственных органов, следящих за соблюдением законов в стране, ведущая роль отводится прокуратуре. Каждый гражданин может туда обратиться в случае нарушения его прав или интересов. Иногда прокуратура является единственной надеждой в восстановлении справедливости.
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Единовременная выплата к пенсии для 820 тысяч пенсионеров
В Новосибирской области единовременную выплату к пенсии в размере 5 тысяч рублей получат более 820 тысяч пенсионеров.
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ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В БАГАНСКОМ РАЙОНЕ
17 ноября 2016 года был объявлен Днем предпринимателя. В рамках данного мероприятия специалисты управления ПФР в Баганском районе провели ряд мероприятий, направленных на повышение социальной ответственности и платежной дисциплины индивидуальных предпринимателей и представителей самозанятого...
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День открытых дверей
17 ноября 2016 года в Управлении ПФР в Баганском районе объявлен Днем предпринимателя.
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Нет на свете важнее работы, чем растить золотые хлеба
28 октября в Багане прошел праздник Урожая.
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Звук его любимый – шорох шин, он жизнь свою не мыслит без машин
Водитель АО «Вознесенское» Роман Киммель вошел в число победителей областного соревнования на уборке урожая.
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Напутствие от главы
19 октября глава района Юрий Вязов встретился с молодыми специалистами, прибывшими в Баганский район в этом году.
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Наше старое кино — в нас живет оно
В районном Доме культуры прошел концерт под названием «Песни из любимых фильмов». Он был посвящен Году российского кино.
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Окрестили ангелочка — лапочку-дочку
В один из самых почитаемых православных праздников – Покров Пресвятой Богородицы в новом храме в честь святых мучеников Бориса и Глеба состоялись первые крестины. Таинство крещения и миропомазания приняла 10-месячная Оленька.