Газета «Степная нива»

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РФ / Новосибирская область / Баганский район / с. Баган

4 января 2017, ср 2017.01.04 13:38:35

Весь фотоальбом: Баганский район

Свежий выпуск:

№ 52 от 29.12.2016
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Таланты на вес золота

06.12.2016 10:34

29 ноября в большом зале правительства области состоялся форум работников учреждений культуры, посвященный 85-летию областного Дома народного творчества.

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  • С
02.12.2016 14:04
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Служители фемиды начеку

Среди государственных органов, следящих за соблюдением законов в стране, ведущая роль отводится прокуратуре. Каждый гражданин может туда обратиться в случае нарушения его прав или интересов. Иногда прокуратура является единственной надеждой в восстановлении справедливости.

02.12.2016 13:58
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Единовременная выплата к пенсии для 820 тысяч пенсионеров

В Новосибирской области единовременную выплату к пенсии в размере 5 тысяч рублей получат более 820 тысяч пенсионеров. 

21.11.2016 09:12
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ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В БАГАНСКОМ РАЙОНЕ

17 ноября 2016 года был объявлен Днем предпринимателя. В рамках данного мероприятия специалисты управления ПФР в Баганском районе провели ряд мероприятий, направленных на повышение социальной ответственности и платежной дисциплины индивидуальных предпринимателей и представителей  самозанятого...

15.11.2016 10:30
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День открытых дверей

17 ноября 2016 года в Управлении ПФР в Баганском районе объявлен Днем предпринимателя. 

02.11.2016 10:20
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Нет на свете важнее работы, чем растить золотые хлеба

28 октября в Багане прошел праздник Урожая.

25.10.2016 15:18
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Звук его любимый – шорох шин, он жизнь свою не мыслит без машин

Водитель АО «Вознесенское» Роман Киммель вошел в число победителей  областного соревнования на уборке урожая.

25.10.2016 15:16
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  • Н

Напутствие от главы

19 октября глава района Юрий Вязов встретился с молодыми специалистами, прибывшими в Баганский район в этом году.

25.10.2016 15:14
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  • С

Наше старое кино — в нас живет оно

В районном Доме культуры прошел концерт под названием «Песни из любимых фильмов». Он был посвящен Году российского кино.

25.10.2016 15:11
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  • С

Окрестили ангелочка — лапочку-дочку

В один из самых почитаемых православных праздников – Покров Пресвятой Богородицы в новом храме в честь святых мучеников Бориса и Глеба состоялись первые крестины. Таинство крещения и миропомазания приняла 10-месячная Оленька.

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Газета «Степная нива»

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